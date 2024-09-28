هل يؤثر تناول الطعمية يوميا على صحة الكلى والقولون؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الطعمية من الأكلات الشعبية المحببة لد الكثيرين، وتشتهر بقيمتها الغذائية العالية وسهولة تحضيرها، ولكن ما تأثير تناولها اليومي على صحة الكلى والجهاز الهضمي والقولون؟

الطعمية وصحة الكلى

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN لـ"الخليج 365" أن تناول الطعمية بشكل متكرر يشكل خطورة على مرضى الكلى، وذلك لأن الكلى لا تستطيع تصفية البوتاسيوم الموجود بكثرة في مكونات الطعمية، مثل الحمص والفول، بشكل فعال، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، وزيادة خطر تكون حصوات الكلى وتفاقم مشكلات الكلى المزمنة.

الطعمية والجهاز الهضمي والقولون

تحتوي الطعمية على نسبة عالية من البصل والثوم والتوابل الحارة، والتي تسبب انتفاخ البطن واضطرابات هضمية أخرى لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من حساسية تجاه هذه المكونات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطعمية غنية بالألياف الغذائية، والتي رغم فوائدها الصحية إلا أنها يصعب هضمها بالنسبة لبعض الأشخاص، ما يؤدي إلى زيادة الغازات وانتفاخ البطن، وتفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي.

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