أطعمة تحارب الشيخوخة وتحافظ على نضارة بشرتك.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الجلد هو أكثر من مجرد حاجز خارجي؛ فهو يتعرض باستمرار لعوامل داخلية وخارجية تتطلب اهتمامًا خاصًا.

وبحسب موقع osnmedia.ru، يمكن للإنسان إبطاء عملية شيخوخة الجلد من خلال اتباع نظام غذائي غني ببعض العناصر الغذائية الأساسية.

وكشفت الدكتورة بولينا جورافليوفا، خبيرة التغذية، بعض الأطعمة المفيدة مثل الجزر، البطاطا الحلوة، الطماطم، الكبد، الأسماك الدهنية، والمكسرات، والتي تُعزز صحة ومرونة الجلد. وتؤكد أن العوامل المؤثرة تشمل نمط الحياة، التغذية، الوراثة، والصحة النفسية، مشيرةً إلى أهمية حماية الجلد من الشمس والتخلص من العادات السيئة بعد سن الثلاثين.

وتستند إلى دراسات علمية توضح أن تناول الحمضيات، الجوافة، الفلفل الحار، والبقدونس يمكن أن يحمي الجلد من الإجهاد التأكسدي، وفيتامين C، المعروف بقدرته على تحسين مرونة الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، يُفضل الحصول عليه من مصادر طبيعية بدلاً من المكملات، حيث لا يُمتص بشكل جيد عند تناوله على شكل أقراص.

وأكدت أهمية فيتامين E، الذي يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية ويعزز الحفاظ على الكولاجين، ومصادره تشمل الخضروات، الزيوت النباتية، وبذور عباد الشمس.

فيتامين A أيضًا يلعب دورًا مهمًا في حماية الجلد من أشعة الشمس ومنع ظهور التجاعي، ويمكن الحصول عليه من الجزر، البطاطا الحلوة، والكبد.