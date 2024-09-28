فوائد صحية مذهلة لسم نحل العسل.. لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - سم نحل العسل، المعروف بالأبيتوكسين، هو سائل كثيف عديم اللون وله رائحة عسل، يحتوي على بروتينات قد تسبب التهابات موضعية مشابهة لتأثير لسعة قراص البحر.

وأوضح خبراء الصحة الفوائد الشاملة لسم نحل العسل، إذ يُحسن وظائف القلب، يخفض مستوى السكر في الدم، يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويجدد شباب الجسم. كما يُستخدم لعلاج تكرار الصداع وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وفقًا لموقع gazeta.ru.

تأثير سم نحل العسل يمتد إلى الجهاز العصبي، إذ يُحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز المزاج والذاكرة والشهية والنوم. في عالم التجميل، يُعتبر مكونًا فعالًا يحفز إنتاج الكولاجين ويُحسن مرونة الجلد.

ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر، حيث يمكن أن يشكل سم نحل العسل خطرًا على الصحة، ويُوصى باستخدامه فقط وفقًا لوصفة الطبيب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل داء السكري من النوع الأول، والسل، والأمراض الزهرية، والأمراض المعدية، والتهاب البنكرياس، وكذلك للنساء الحوامل.

ويشير الخبراء أيضًا إلى أن سم نحل العسل يُنشط الغدد الكظرية، ويُحفز إنتاج هرموني الكورتيزول والأدرينالين، ما يُحسن من المناعة، ولكنه قد يُسبب أيضًا ردود فعل تحسسية خطيرة.