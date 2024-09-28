احذري.. قلة النوم أثناء الحمل تهدد نمو طفلك العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعرّف قصر النوم بأنه الحصول على أقل من 7 ساعات في اليوم، وقد وجدت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللاتي لا يحصلن على الحد المطلوب من النوم أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من تأخر النمو العصبي، إلى جانب مضاعفات أخرى.

وتفيد التقارير بأن حوالي 40% من الحوامل يعانين من قصر النوم.

ووفق "مديكال إكسبريس"، قد تواجه الحامل صعوبة في النوم بسبب التغيرات الهرمونية، وعدم الراحة أثناء الحمل، والتبول المتكرر، وعوامل أخرى.

وأجرى الدراسة فريق بحثي من جامعة آنهوي الطبية ومختبر وزارة التعليم بالصين، وحذرت نتائجها الحوامل اللاتي يحصلن على أقل من 7 ساعات من مضاعفات، تتضمن مقاومة الأنسولين ومرض السكري الحملي.

وقال الباحثون إن أطفالهن أكثر عرضة لخطر التعرض لتأخر النمو العصبي، والذي يرتبط بقضايا تطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية والسلوكية والحركية والإدراكية أو الكلامية.

وللوصول إلى هذه النتائج، حلّل الباحثون بيانات النوم من 7059 زوجًا من الأم والطفل، من 3 مستشفيات مختلفة في الصين.

وفحص الباحثون تأخيرات النمو من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات، وحللوا العلاقة بين مدة نوم الأم وخطر تأخر النمو العصبي.

وقالت النتائج: "قد يؤدي تحسين عادات النوم أثناء الحمل إلى منع أو تقليل خطر حدوث مشكلات النمو العصبي لدى الأطفال".