الامارات | مقتل وفقدان 10 أشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية وسط اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين، بعد هطول أمطار غزيرة في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان تسببت في فيضانات أنهار وانهيارات أرضية في منطقة نوتو.

وذكرت إدارتا الشرطة والإطفاء المحليتين، اليوم، إن عشرة أشخاص تم إنقاذهم بالقرب من نفق في مدينة واجيما، حيث كانت تجري أعمال إعادة الإعمار بالقرب من النفق بسبب الأضرار الناجمة عن زلزال مطلع العام الجاري.

وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن مسؤولين من إدارتي الشرطة والإطفاء أكدوا أن أربعة من السكان في واجيما لا يزالون في عداد المفقودين، بعدما جرفت مياه الفيضانات منازلهم الواقعة على ضفاف أنهار.