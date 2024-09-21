هل أشرس من سابقيه؟.. احذر أعراض متحور كورونا الجديد xec

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد "XEC"، بعد ظهوره في ألمانيا، وعدة دول أخرى.

بحسب موقع thehealthsite، فإن متحور XEC نسخة هجينة من السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون، وهي المهيمنة حاليًا في أوروبا.

ويتمتع المتحور الجديد بسرعة انتشار مقارنة بمتغيرات كورونا الأخرى، لكن اللقاحات الحالية قد تمنعه من أن يصبح شديدا.

أعراض متحور XEC

الحمى

التهاب الحلق

السعال

فقدان حاسة الشم

فقدان الشهية

آلام الجسم

الصداع

طرق الوقاية

الحرص على وجود مسافة بينك والآخرين في الأماكن العامة المغلقة.

تجنب التجمعات المزدحمة والأماكن المغلقة سيئة التهوية.

الحرص على ارتداء كمامة خارج المنزل وفي الأماكن المزدحمة.

تنظيف المنزل باستمرار.

تجنب ملامسة إفرازات الشخص المريض أو المصاب بعدوى الفيروس الجديد.

غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

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