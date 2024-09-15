الامارات | نجم يوفنتوس السابق ينام في الشارع ولا يجد ما يأكله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش ماوريتسيو سكيلاتشي ظروفا مأساوية إذ تحول اللاعب الإيطالي السابق إلى مشرد، وأصبح بلا مأوى في صقلية.

ولعب سكيلاتشي مع عدة أندية إيطالية مثل يوفنتوس وباليرمو ولاتسيو خلال مسيرته التي شهدت العديد من الإصابات، وتزامنت السنوات الأخيرة من مسيرته صراعه مع الإدمان على المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والهيروين.

ويقطن الرجل البالغ من العمر "62 عاما" في مدينة باليرمو، عاصمة إقليم صقلية، ولكن بدون منزل، إذ يعيش هو وكلبه سيسيو في الشوارع.

وأطلقت مجموعة من المتطوعين المهتمين حملة لمساعدة لاعب خط الوسط السابق وكلبه.

ويعاني سكيلاتشي من سوء تغذية شديد، وقالت متطوعة "تطوع سكان محليون آخرون لرعاية كلب سكيلاتشي عندما يحتاج إلى حضور مواعيد المستشفى".

وسكيلاتشي، هو ابن عم المهاجم الإيطالي السابق سالفاتوري سكيلاتشي، الذي سجل ستة أهداف في كأس العالم 1990.