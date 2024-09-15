الامارات | مغربية تشعل النار في مقام أحد الأولياء لأنه لم يستجب لدعائها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادث غريب أثار اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل أقدمت سيدة مغربية على إضرام النار في ضريح سيدي قاسم بوعسرية.

وفي التفاصيل قامت سيدة مغربية يوم الجمعة الماضي، بصب البنزين في واحد من أشهر الأضرحة الواقعة شمال غرب المغرب، بعد ترددها لمدة طويلة عليه.

وحسب روايات تداولها عدد من أهل المنطقة فإن السيدة أشعلت النار بعد أن فقدت الأمل في تحقيق أدعيتها من "والي الضريح"، بحسب ما قالته خلال التحقيقات.

وتمكن عناصر الدرك من القبض على السيدة التي أضرمت النار عمدا في الضريح ما تسبب في تحول الضريح إلى رماد ولم تُجد محاولات قوات الوقاية المدنية لانقاذه.

وأدان رواد مواقع التواصل الحادثة الغريبة، واعتبروها تنم عن "جهل" وتمس بالمشاعر الدينية لكثيرين، فيما سخر آخرون من الحادث، مؤكدين أن "الدعاء يكون لله وليس للأضرحة والأولياء".