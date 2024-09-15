الامارات | مذيعة استفزّها صاحب أغرب دقن بمصر:" من أول ما دخلت وأنا مش طايقاك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الفنانة لقاء سويدان في مشادة كلامية على الهواء، مع أحد ضيوف برنامجها “لقاء على الهواء”، المُذاع عبر فضائية “الشمس”. وبدأت المشادة الكلامية بسبب انتقاد المذيعة لضيفها بطريقة حادة للغاية، بقولها: “من أول ما دخلت وأنا مش طايقاك، والله أول مرة أقعد مع حد بهذا الاستفزاز”.

وكانت “سويدان” توجهت بالحديث للشاب المعروف عبر موقع التواصل الاجتماعي باسم “بودي مارلي”، حيث قالت له، إن كثيرا من الناس لا يعرفونه وأنها مثلهم تسمع عنه للمرة الأولى من فريق إعداد البرنامج، فما كان من الشاب سوى الرد عليها، بقوله: “القلوب عند بعضيها، وأنا برضه كنت أول مرة أعرف حضرتك لما معد البرنامج قالي عليكي”، لترد عليه: “عشان أنت جاهل، أنا بمثل من قبل ما أنت تتولد يا بودي”.

وسألته سويدان عما يقدمه عبر “التيك توك”، في ظل متابعة حسابه من قبل الملايين، ليرد عليها قائلا: “بعمل محتوى عن شعري، وبفيد الناس بشعري، لأني بقولهم وصفات لإطالة وتكثيف الشعر”، بالإضافة إلى كورسات رقص “هيب هوب”، مشيرا إلى أنه ممثل أيضا كما أنه فنان شامل.

وتابعت سويدان خلال حديثها مع الشاب المعروف بمظهر شعره الغريب: “أنا ضاربة حد شبهك كده قريب”، ليرد عليها بقوله: “محدش يعرف، صوابعك مش زي بعضيها”.

وعند حديثه عن “الخرز الأزرق” الذي يضعه في لحيته، قال لـ “سويدان”، “أنا حاسس إنك حسداني الصراحة”، فردت عليه: “أنت بجد من ساعة ما شوفتك وأنت مُستفزني جدًا”.

وخلال اللقاء طلبت “سويدان” من ضيفها قص لحيته على الهواء، وهو ما استجاب له مضطرا، فجاءت إحدى أعضاء فريق الإعداد وحلقت لحيته على الهواء، وهو ما جعله يبكي، مشيرا إلى أنه لم يقص لحيته منذ 3 سنوات.