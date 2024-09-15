الامارات | مدائح «مهرجان البدر» تستقطب جمهوراً غفيراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت فعاليات الدورة الثالثة لـ«مهرجان البدر»، التي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري في الفجيرة.

وشهد اليوم الثاني عدداً من الحفلات والورش الفنية الحية في مركز الفجيرة الإبداعي، والتي استقطبت مختلف الفئات والجنسيات من الزوار والمهتمين بالفنون الإسلامية.

واستعرضت ورشة الحفر على الخشب (فن الأويما)، التي قدمها الفنان المصري محمد حسن، نوعين من هذا الفن، هما الحفر الغائر والحفر البارز على الخشب، مستعرضاً أنواعاً عدة، أبرزها الأبنوس، والمهوجني، والجوز، والزان. وتعرّف المشاركون في الورشة إلى الأدوات المستخدمة في الحفر من خلال عرضٍ حي، نفذوا خلاله تصميم بعض النماذج، بهدف الوصول بالقطعة الفنية إلى جودة عالية تحافظ على التصميم وقواعد وأسس الحفر السليم.

كما قدمت في الفترة المسائية من المهرجان، فرقة كورال «روح الشرق» من جمهورية مصر العربية مشاركة متميزة حضرها جمهور غفير، للاستماع إلى مجموعة متنوعة من الأناشيد التي تغنت بمآثر السيرة النبوية ومدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وشاركت فرقتا «فاتح كوجا» و«ريح الصبا» التركيتان بعرض موسيقي حي، استمتع به الحضور ضمن فعاليات مهرجان البدر، إذ قدمتا وصلة متنوعة من الابتهالات والمدائح في حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.