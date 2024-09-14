الامارات | «الدانة والخواصة» يتوّج شمة الحمادي بمنحة التصميم 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن الفائزين بالدورة الرابعة من منحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 2024، بالشراكة مع «ليكول الشرق الأوسط» مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعمٍ من «فان كليف أند آربلز». وتهدف هذه المنحة إلى تمكين الصناعات الثقافية، ودعم المصممين الشباب من دولة الإمارات في رحلتهم نحو التميز الفني والتطوير المهني.

وتسعى المنحة التي تأسست عام 2019، إلى تشجيع الإبداع المشترك والتصميم حسب الطلب بين الفنانين الناشئين، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على المجوهرات للشروع في رحلة تحويلية. وذلك من خلال فرص التدريب الشاملة والتعاون المشترك، حيث تمهد الطريق لإنشاء علامات تجارية رائدة في المستقبل في المنطقة وحول العالم.

وفازت شمة الحمادي من جامعة الشارقة بالمنحة عن مشروعها «الدانة والخواصة». فيما تم تكريم كل من شمة الفلاسي من جامعة زايد في دبي، وعليا الزعابي من جامعة زايد في أبوظبي، اللتين وصلتا إلى التصفيات النهائية، وذلك عن إبداعهما وابتكارهما المتميز في مجال تصميم المجوهرات. ويعكس عنوان «الدانة والخواصة» عناصر من الثقافة الإماراتية التقليدية، خصوصاً التراث المتعلق بالحرف اليدوية والبحرية. إذ تمثل «الدانة» الجمال والقيمة والتاريخ الثقافي الغني لتراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في الإمارات، بينما تمثل «الخواصة» العمل اليدوي والطريقة التقليدية لحياة الشعب الإماراتي المرتبطة بالبيئة المحلية وصناعات شجر النخيل المتجذر فيها. وتنهل القطعة الفائزة من عمق التراث الثقافي للإمارات، حيث تجمع بين الحرفية التقليدية والأناقة العصرية. وتمتاز بتصميم للؤلؤة لامعة في المركز، ترمز لتاريخ الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في الإمارات، وإحاطتها بأنماط معدنية معقدة مستوحاة من الحياكة التقليدية الإماراتية.

ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 50 ألف درهم إماراتي لمساعدته في تعزيز مسيرته المهنية في تصميم المجوهرات. إضافة إلى رحلة حصرية لمدة خمسة أيام إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في برنامج «ليكول» التعليمي الذي سيُقام خلال نوفمبر المقبل في مدرسة «ليكول» باريس الجديد بغراند بوليفاردز لتعزيز مهاراته ومعرفته في فنون المجوهرات.