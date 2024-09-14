الامارات | الشرطة البريطانية تستعيد «فتاة مع بالون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة البريطانية، أمس، إن لوحة «فتاة مع بالون»، إحدى أشهر لوحات فنان الشارع البريطاني بانكسي، عُثر عليها بعد سرقتها من معرض في لندن الأسبوع الماضي، وتم توجيه اتهامات بالسرقة لرجلين.

وتصور اللوحة فتاة صغيرة تحاول الوصول إلى بالون أحمر على شكل قلب، وهناك جداريات عدة بالصورة نفسها في لندن وأماكن أخرى.

وذكرت الشرطة أن اللوحة هي القطعة الوحيدة التي سُرقت في الثامن من سبتمبر الجاري، وأنها ستعيدها إلى المعرض.

ووجهت السلطات إلى الرجلين اللذين يبلغان من العمر 47 و53 عاماً اتهامات بالسرقة.

ومثلا بالفعل أمام المحكمة التي أفرجت عنهما بكفالة، ومن المقرر أن يمثلا أمام قاضٍ في التاسع من أكتوبر المقبل.

وظهرت لوحة «فتاة مع بالون» للمرة الأولى في شوارع حي شورديتش في لندن عام 2002. وقام بانكسي برسم نسخ من اللوحة في ساوث بانك في لندن عام 2004 وعلى جدار في الضفة الغربية عام 2005. واشتهر بانكسي برسوماته الجدارية الساخرة التي تتناول موضوعات سياسية. وبعد أن كان فنان غرافيتي صغيراً من مدينة بريستول البريطانية، أصبحت أعماله الفنية تحظى بشعبية وقيمة كبيرتين.