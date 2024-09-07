الامارات | آيفون الجديد: استعدوا لمفاجآت الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم (السبت) أن المعالج إيه18 الذي من المقرر أن يكون في أحدث هواتف آيفون، والذي من المتوقع الإعلان عنه الاثنين، صنع باستخدام تصميم شريحة «في9» للذكاء الاصطناعي، وهو أحدث تصميم لشركة «آرم» التابعة لسوفت بنك.

ومن المقرر أن تنظم «أبل» فعاليتها لفصل الخريف في التاسع من الشهر الجاري بمقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ومن المنتظر أن تكشف خلالها عن سلسلة جديدة من هواتف آيفون، وعن تحديثات لأجهزة وتطبيقات أخرى.

وكانت «أبل» قد وقعت اتفاقا مع «آرم» في سبتمبر العام الماضي «يمتد إلى ما بعد 2040»، وهو ما يمثل دفعة لقطاع تكنولوجيا الرقائق لدى آرم.

وقالت «آرم» في يوليو الماضي إن شريحتها «في9» تدر 50% من العوائد المرتبطة بالهواتف الذكية.

و«آرم» صاحبة الملكية الفكرية لمعمارية حاسوبية مستخدمة في أغلب الهواتف الذكية في العالم، والتي ترخصها لـ«أبل» ولشركات كثيرة غيرها.

وتستخدم «أبل» تكنولوجيا «آرم» في عملية تصميم رقائق أجهزتها آيفون وآيباد وماك.