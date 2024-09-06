الامارات | امرأة تنتقم من موظفي متجر فاخر بجعلهم يعدّون 84 ألف دولار دون شراء شيء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت امرأة بدفع موظفي أحد منافذ بيع لويس فيتون (LV) إلى العد النقدي لـ 600 ألف يوان (84 ألف دولار أمريكي ) قبل أن تغادر خالية الوفاض، كجزء من مؤامرة انتقامية بسبب لقاء غير سار جرى معها في السابق.

ووفقًا لمنفذ الأخبار الصيني Sohu، فإن اللقاء الأول للمرأة مع الموظفين حدث في يونيو في منفذ LV في مركز التسوق StarLight Place في تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين.

وقالت المرأة إنها ذهبت حينها إلى المنفذ للتسوق لشراء الملابس ولكن الموظفين هناك عاملوها باستخفاف، فتجاهلوا طلبها للحصول على مشروب، ووجهوها إلى سلع المواسم السابقة بدلاً من عرض أحدث العروض، كما اتهمت الموظفين بالترفع عنها، وإظهار عدم صبرهم عندما طلبت رؤية بعض الفساتين.

وأضافت المرأة أنه تم تجاهلها عندما حاولت الاتصال بمقر LV بشأن الموقف بعد مغادرة المتجر. وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست (SCMP) الإخبارية في هونج كونج، تحملت المرأة الضغينة لمدة شهرين قبل أن تبتكر خطة الانتقام وتعود إلى المتجر بحقيبة نقود.

وبصحبة مساعدتها الشخصية وصديقتها، جربت النساء الثلاث بعض الملابس قبل أن تخبر أحد البائعين أنهم سيشترونها، ثم سلمت حقيبة كبيرة من النقود لمساعدي المتجر بحجة دفع ثمن الملابس.

واستغرق الأمر ساعتين من الموظفين لحساب الأوراق النقدية، ولكن بمجرد الانتهاء، أخبرت المرأة الموظفين أنهن غيرن رأيهن بشأن الشراء وسيغادرن بدلاً من ذلك.

وحظيت قصة المرأة بإشادة من قبل مستخدمي الإنترنت، وقال أحد مستخدمي الإنترنت: "هذه النهاية ممتعة للغاية. لطالما تساءلت عن سبب غطرسة هؤلاء المساعدين في المتجر".