دراسة تكشف عن تقنية جديدة تفتح آفاقاً للتحكم في الدماغ وتعديل السلوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين ضيف الله:

هل تتخيل يوماً أن يتمكن العلماء من التحكم في شهيتك أو سلوكك ببساطة عن طريق تحفيز مناطق معينة في دماغك؟ هذا ليس خيالاً علمياً بل حقيقة واقعة! لقد شهدنا تطورات مذهلة في مجال علوم الأعصاب، حيث تمكن الباحثون من تطوير تقنيات جديدة تسمح لهم بالتدخل في عمل الدماغ وتعديل وظائفه.

إحدى هذه التقنيات الواعدة هي تلك التي تستهدف التحكم في الشهية والسلوك، مما يفتح آفاقاً جديدة لعلاج العديد من الاضطرابات العصبية والنفسية.

حيث توصل باحثون في كوريا الجنوبية إلى طريقة غير جراحية للتحكم عن بعد، بدقة، في أجزاء معينة من الدماغ، باستخدام المجالات المغناطيسية، وفقاً لموقع "ساينس ألرت".

كما اعتمد الباحثون على تقنية تعرف باسم "Nano-MIND، وهي اختصار لـMagnetogenetic Interface for NeuroDynamics"، وتعني واجهة مغناطيسية وراثية لعلم الأعصاب الديناميكي.

وأضاف الباحثون أن تجاربهم أظهرت أن التقنية قادرة على تنشيط خلايا عصبية ودوائر معينة بشكل انتقائي لتعديل وظائف الدماغ العليا.

وخلال أحد التجارب، قام الباحثون بتنشيط مستقبلات غابا المثبطة بشكل انتقائي في الخلايا العصبية في المنطقة البصرية الأمامية الوسطى mPOA من منطقة تحت المهاد، وهي المنطقة التي تعتبر مركزية للتربية.

وبالتواصل تم تنشيط الخلايا العصبية في الفئران الإناث غير الأمومية، تم تعزيز سلوكيات الرعاية بشكل كبير، مع ملاحظة زيادة تزيد عن أربعة أضعاف في وقت الرعاية.

كما تم تنشيط الخلايا العصبية المثبطة في هذه المنطقة إلى زيادة بنسبة 100% في الشهية وسلوكيات التغذية، في حين أدى تنشيط الخلايا العصبية المثيرة إلى تقليل الشهية وسلوكيات التغذية بأكثر من 50%.

وأضاف المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير مركز "IBS" للطب النانوي، جين وو تشيون: "هذه هي أول تقنية في العالم للتحكم بحرية في مناطق معينة من الدماغ باستخدام المجالات المغناطيسية".

ووفق هذه الدراسة، فإن امتلاك مثل هذه التقنية الدقيقة على دوائر معينة في الدماغ، ستكون بمثابة قفزة علمية للباحثين الذين يسعون إلى رسم خرائط للمسارات العصبية، أو اختبار علاجات جديدة، تجعل الحياة أفضل.