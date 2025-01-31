22 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الوزارة في كل من الرياض، وبريدة، وتبوك، وحائل، وحفر الباطن، ونجران، والطائف، والخفجي، وسكاكا، والدوادمي، والأفلاج.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف فريق (تبوك).

– مشرف فريق (حائل).

– مشرف فريق (حفر الباطن).

– مشرف فريق (نجران).

– مشرف فريق (الطائف).

– مشرف فريق (الخفجي).

– مشرف فريق (سكاكا).

– مشرف فريق (الدوادمي).

– مشرف فريق (الأفلاج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)