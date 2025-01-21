انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد العمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له، ان "العراق له خصوصية في التعامل مع إرادة البقاء، لافتاً إلى أن العراقي من أكثر الشخصيات أنفة واعتداداً بنفسه، مؤكداً أن العراقي لا يمكن أن يكون خاضعاً لأحد أياً يكن".وأضاف "تصوير بلدنا بأنه يتبع لأي دولة أمر يتنافى مع الشخصية التاريخية للعراق، معتبراً أن العلاقة بين العراق والمملكة المتحدة لها خصوصية"، مردفاً "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة في علاقتنا مع المملكة المتحدة".

وتابع، "بغداد تعمل على بناء علاقة مؤسساتية مستقرة مع واشنطن، كما أن الولايات المتحدة تظل شريكاً رئيسياً للعراق، والرياض أيضاً شريك أساسي في معادلة العراق الاقتصادية".

وأشار إلى أن "الربط الكهربائي مع السعودية ليس مجرد مشروع تقني بل هو خطوة نحو تحقيق تكامل اقتصادي طويل الأمد"، منوهاً إلى أن "العراق يلعب دورًا محوريًا كـ"وسيط فاعل" بين مختلف الأطراف الإقليمية، وبغداد باتت مركزًا للحوار الهادئ الذي يهدف إلى تجسير الهوة بين الفرقاء، مستدركاً: العراق يسير بخطى واثقة نحو الإصلاح المؤسسي".

وأكد أن "الحكومة تعمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية"، مشدداً على "الالتزام بسياسة الانفتاح والشراكة الحقيقية"، لافتاً إلى أن "الحكومة عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب".

