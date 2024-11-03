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نشرة السومرية.. سيول تضرب محافظات عراقية والبرلمان يتوجه لإقرار القوانين الجدلية

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بغداد - ياسين صفوان - # سيولٌ تضربُ ثلاثَ محافظات .. وامطارٌ تملءُ شوارعَ بغداد .. واخرى تنتظرُ الغرق

# لترطيبِ الاجواءِ قُبيلَ الانتخابات.. انباءٌ عن تحالفٍ مبكرٍ يضمُ الاطارَ وتقدمَ والاتحادَ الكردستاني

#مع اكتمالِ نصابِ الرئاسة .. البرلمانُ يتوجهُ لاقرارِ القوانينِ الجدليةِ واستجوابِ وزيرين

#التنافسُ التأريخي بين الحزبين الكرديين يعودُ الى الواجهة.. والمفوضيةُ تُغلقُ بابَ الطعونِ الانتخابية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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