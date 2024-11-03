انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. سيول تضرب محافظات عراقية والبرلمان يتوجه لإقرار القوانين الجدلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # سيولٌ تضربُ ثلاثَ محافظات .. وامطارٌ تملءُ شوارعَ بغداد .. واخرى تنتظرُ الغرق
# لترطيبِ الاجواءِ قُبيلَ الانتخابات.. انباءٌ عن تحالفٍ مبكرٍ يضمُ الاطارَ وتقدمَ والاتحادَ الكردستاني
#التنافسُ التأريخي بين الحزبين الكرديين يعودُ الى الواجهة.. والمفوضيةُ تُغلقُ بابَ الطعونِ الانتخابية
# لترطيبِ الاجواءِ قُبيلَ الانتخابات.. انباءٌ عن تحالفٍ مبكرٍ يضمُ الاطارَ وتقدمَ والاتحادَ الكردستاني
#مع اكتمالِ نصابِ الرئاسة .. البرلمانُ يتوجهُ لاقرارِ القوانينِ الجدليةِ واستجوابِ وزيرين
#التنافسُ التأريخي بين الحزبين الكرديين يعودُ الى الواجهة.. والمفوضيةُ تُغلقُ بابَ الطعونِ الانتخابية