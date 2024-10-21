انت الان تتابع خبر الجبهة التركمانية تطرد "ياوز" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجبهة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية عقد اجتماعه برئاسة رئيس الجبهة التركمانية حسن توران في رئاسة الجبهة بمدينة كركوك، حيث افتتح الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق والتركمان واستذكار بفخر شهداء تكية إيلخانلى في قضاء داقوق، واستذكار الشهيد الاعلامي أحمد هاجر اوغلو".

وذكر رئيس الجبهة التركمانية ان "استذكار الشهداء يمثل فخرًا واعتزازا عظيمًا للشعب التركماني، فهم الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل حماية الأرض والعرض والدفاع عن هويتهم وحقوقهم المشروعة، وإن النبراس الذي ينير طريق الأجيال القادمة، ودافع لنا جميعًا لمواصلة العمل من أجل مستقبل تضحياتهم هي أفضل لشعبنا".

وجرى خلال الاجتماع استعراض الاوضاع الراهنة في العراق والمنطقة، وانعكاساتها على الوضع العام البلاد، والتأكيد على اهمية تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية المتحققة.

وبحث المكتب السياسي توصيات اللجنة الانضباطية المشكلة بموجب النظام الداخلي، حول قيام المدعو یاوز حمید (محمود) بقبول الترشح لمنصب النائب الأول لمحافظ كركوك، والمشاركة في الحكومة المحلية، ودون علم قيادة الجبهة والذي اعتبر مخالفة لإرادة الشعب التركماني وتوجهات قائمة جبهة تركمان العراق الموحد.

وعلى اثره قرر المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية بالأجماع المصادقة على توصيات اللجنة الانضباطية، وطرد المدعو ياوز حميد محمود بشكل نهائي من صفوف الحزب".

وأكد المكتب السياسي أن "قرار الطرد يأتي في إطار حرص الجبهة على حماية مصالح الشعب التركماني، وعدم السماح بأي تجاوزات تهدد وحدته أو تقوض مسيرته النضالية، وجدد المكتب السياسي أن الالتزام بمبادئها أمر لا تهاون فيه، وأن أي انحراف عن هذه المبادئ سيواجه بأشد الإجراءات لضمان تحقيق أهداف الشعب التركماني وحمايته من أي تصرفات فردية تضر بمصالحه العليا".

وجدد المكتب السياسي الدعوة "لكافة منتسبي الجبهة التركمانية بضرورة الحفاظ على مبادئها الأساسية والحرص على نهجها بما يضمن وحدة الصف التركماني وخدمة قضيتنا القومية العادلة".