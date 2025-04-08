شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات داخل الجسم والان مع تفاصيل الخبر

يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات على تقليل إصابة الجسم بالالتهابات المختلفة، وكذلك خفض احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم، بجانب تحسين صحة الأمعاء.

كما يساهم إضافة أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروبيوتيك ومضادات الأكسدة، إلى الوجبات اليومية يحسن الهضم بشكل ملحوظ، ويدعم جهاز المناعة.

ما هو النظام الغذائى المضاد للإلتهابات؟

وفقا لموقع "Times of India" يعد النظام الغذائى المضاد للإلتهابات، هو النظام الغذائى الذى يحتوى على الأطعمة والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، والألياف والبروتين، وقليلة الدهون.

ويلعب النظام الغذائي المضاد للالتهابات دورًا حاسمًا في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكر والتهاب المفاصل، ويحسن الصحة العامة، بالإضافة إلى أنه يساعد أيضًا في تحسين مستويات الطاقة عن طريق تقليل الالتهاب، وتحسين المزاج وجودة النوم، وخفض معدلات القلق، وتعزيز الوظائف الإدراكية.

كما يعد النظام الغذائي المضاد للالتهابات أهم عنصر في إدارة مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي. كما أنه ضروري لتعزيز صحة الأمعاء بشكل عام.

نماذج للأطعمة والمشروبات المضادة للإلتهاب

يوجد العديد من الاطعمة والمشروبات التى يمكن إضافتها للنظام الغذائى المضاد للالتهابات، مثل:

دقيق الشوفان

بذور الكتان

التوت الأزرق

الفراولة

الزبادى

الشاي الأخضر

شاي الأعشاب كالبابونج أو الزنجبيل،

الأسماك الدهنية

العدس والحبوب غير المصنعة

السبانخ والبروكلي

الجزر

الكركم

الشيكولاتة الداكنة

أطعمة يفضل تجنبها لتقليل الالتهابات

ينصح بتجنب عدد من الاطعمة التى يمكن ان تزيد الإلتهابات داخل الجسم، أو تناولها بكميات قليلة، على رأسها:

اللحوم المصنعة

الأطعمة المخبوزة

الأطعمة المقلية

الأطعمة عالية السكر

المشروبات المحلاة

الأطعمة الغنية بالدهون

وينصح بشكل عام بتناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم، كذلك شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على ترطيب الجسم.

كما أن تناول الأطعمة المضادة للإلتهاب بانتظام في نظامك الغذائي لا يدعم صحة الجهاز الهضمي فحسب، بل يساهم أيضًا في تقليل الالتهابات الجهازية وتحسين الصحة العامة، كما يمكن أن يساعد في منع نوبات الربو وتحسين الهضم بشكل عام.