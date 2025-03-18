شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: كيف يلعب نظامك الغذائى دورا فى تزايد خطر الإصابة بسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

ربط باحثون في جامعة فلوريدا للصحة سوء التغذية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، وأفاد الباحثون أنه لم يُنظر إلى سرطان الرئة تقليديًا على أنه مرض مرتبط بالنظام الغذائي، ولكن تم اكتشاف مؤخرًا وجود رابط بين تناول بعض الأطعمة وخطر الإصابة بسرطان الرئة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أمراض مثل سرطان البنكرياس أو سرطان الكبد، بالطبع ترتبط بالتغذية، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بسرطان الرئة، نادرًا ما تُناقش فكرة أن النظام الغذائي قد يلعب دورًا في الإصابة به، وعلى حد علم فريق البحث، فإن هذه هي الدراسة الأولى حول العلاقة بين سرطان الرئة والنظام الغذائي السيئ والتي تمت مناقشتها في مركز السرطان المعين من قبل المعهد الوطني للسرطان.

ومن جانبه، قال المشارك في الدراسة ماثيو جينتري، الحاصل على درجة الدكتوراه، وهو أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في كلية الطب بجامعة فلوريدا، إن النظام الغذائي الغربي التقليدي الذى يعتمد على الدهون والفركتوز، يزيد من مستويات الجليكوجين، وهو يُغذي أورام سرطان الرئة بتوفيره لبنات البناء اللازمة لنموها"، وأضاف أن الجليكوجين يُعد "مؤشرًا جيدًا للغاية" على نمو الورم لدى مرضى سرطان الرئة.

وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Metabolism، ركز الفريق على تراكم الجليكوجين - وهو جزيء تخزين يتكون من الجلوكوز، أو سكر بسيط، وقد وُجد أنه يتراكم بمستويات عالية في مجموعة متنوعة من أنواع السرطان والأمراض الأخرى.

وعندما أطعم العلماء الفئران نظامًا غذائيًا غربيًا غنيًا بالدهون والفركتوز، والذي يدعم زيادة الجليكوجين في الدم، نمت أورام الرئة لديهم، وعندما انخفضت مستويات الجليكوجين، انخفض نمو الورم أيضًا.

ما هو الجليكوجين وما هو دوره في نمو السرطان؟

الجليكوجين، يُخزّن بشكل رئيسي في الكبد والعضلات، ويلعب دورًا حاسمًا في استقلاب السرطان، وتستغل الخلايا السرطانية، التي تُعاني من تغير في استقلاب الطاقة، تخزين الجليكوجين واستخدامه للحفاظ على نموها السريع وبقائها، خاصةً في ظل ظروف الإجهاد الأيضي.

و تشير الدراسات إلى أن استقلاب الجليكوجين يرتفع في بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكبد والثدي والمبيض، يُفرط في التعبير عن إنزيم جليكوجين فوسفوريلاز (PYGL)، المسئول عن تكسير الجليكوجين، في بعض الأورام، مما يساعد الخلايا على الحفاظ على مستويات الجلوكوز، وقد ارتبط تراكم الجليكوجين بمقاومة الأورام للعلاج الكيميائي والإشعاعي.