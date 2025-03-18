شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. كيف تعيد تأهيل طفلك نفسيا بعد مروره بموقف عنيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، تأزم الموقف بعد إصابة وسام "محمد شاهين" بنزيف فى المخ، بعد مشاجرته مع طارق "أحمد السعدنى" بسبب إتهام نيللى "أمينة خليل" زوجة طارق، وسام بالتحرش بابن زوجها "يوسف".

خلال الحلقة ظهرت علامات الصدمة على الطفل يوسف، بعد رؤيته للمشاجرة وإصراره على الذهاب معهم إلى المستشفى، حيث رفض التحدث مع نيللى عما حدث قبل دخولها الغرفة، والتزم الصمت، كما تبول على نفسه فى السيارة.

من الوارد تعرض الطفل لصدمة نفسية عند مروره بموقف أو حادث عنيف أو مهدد لحياته، أو حتى مجرد مشاهدته للحدث، الأمر الذى يستدعى التعامل معه بطريقة صحيحة حتى يتمكن الطفل من تخطى تلك الصدمة بسلام.

علامات تعرض الطفل لصدمة نفسية بسبب موقف عنيف

ووفقا لموقع "Very well mind"، تسبب الصدمات النفسية لدى الأطفال آثارًا سلبية على صحتهم الجسدية والعقلية والاجتماعية والعاطفية، وفى حالة عدم علاجها تستمر معاناتهم منها حتى مرحلة البلوغ، بما يرفع احتمالية إصابة الطفل مستقبلا بالاكتئاب وإيذاء النفس والسلوكيات عالية الخطورة، مثل القيادة المتهورة.

ومن المهم التعرف على علامات الصدمة لدى الأطفال فى الأسابيع والأشهر التى تلى الحدث الصادم، حتى يتم التدخل المبكر لمنع العواقب طويلة الأمد، وتشمل علامات تعرض الطفل للصدمات ما يلى:

العلامات العاطفية للصدمة

عادةً ما يواجه الطفل الذى يعانى من صدمة نفسية صعوبة فى تحديد مشاعره والتعبير عنها وإدارتها. أحيانًا، يكبت مشاعره داخليًا، وتكون قدرته على التعبير عن حالته العاطفية محدودة، وقد يستجيب بقوة وبشكل غير متوقع عند مواجهة التوتر، فيما قد يصبح بعض الأطفال غير مبالين عاطفياً بالمواقف الخطيرة، مما قد يجعلهم عرضة لصدمات نفسية جديدة.

وتتضمن بعض العلامات العاطفية للصدمة عند الأطفال ما يلي:

الشعور بالحزن أو عدم القيمة

إظهار نوبات شديدة من الغضب والعدوان

أن يكون خائفًا أو خائفًا بسهولة

الشعور بالذنب أو الخجل

الشعور بالاكتئاب أو الوحدة

وتتضمن العلامات السلوكية للصدمة عند الأطفال ما يلي:

وجود قدرة منخفضة على تحمل الإحباط

إظهار علامات الانفصال والانطواء

وجود مشاكل فى التركيز على العمل المدرسى

السلوك الرجعى حيث يعودون إلى مرحلة مبكرة من العمر، مثل تبليل السرير أو مص الإبهام

رفض الذهاب إلى المدرسة

البكاء بشكل متكرر

صعوبة فى النوم

اكتساب أو فقدان الوزن فجأة

اضطراب الأكل

إعادة تمثيل الحدث المؤلم، وخاصة عند الأطفال الصغار

العلامات الجسدية للصدمة

عندما يتعرض الأطفال لصدمة نفسية، فقد يؤثر ذلك سلبًا على وظائف جهازهم المناعى، حيث تحفز الصدمات جهاز المناعة على تفعيل استجابات التهابية لفترة طويلة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة لأمراض مثل متلازمة التمثيل الغذائى والربو والالتهابات، بجانب ما يعرف بـ"متلازمة المرض"، ومن أعراضها الخمول والصداع وآلام المعدة.

إعادة تأهيل الطفل نفسيا بعد تعرضه لصدمة

ووفقا لموقع "Healthy children" يوجد عدد من النصائح التى تساهم فى مساعدة الطفل وإعادة تأهيله بعد التعرض لصدمة عنيفة، مثل:

دعهم يعبرون عن أنفسهم

ترك الفرصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم، والتحدث بحرية، يجعلهم يعبرون عن مشاعرهم المتعلقة بالصدمة، مثل الخوف والقلق، بدلا من إخفاءها.

اللجوء لطبيب نفسى

يحتاج الأطفال الذين تعرضوا لحادث عنف أو شهدوه إلى دعم كبير، وغالبًا ما يحتاجون إلى استشارة نفسية للتعامل مع مشاعرهم، مما يستلزم عرض الطفل على طبيب نفسى متخصص.

استعادة الشعور بالوضع الطبيعي

خلال الأسابيع والأشهر التى تلى وقوع حدث عنيف أو صادم، افعل كل ما بوسعك للتأكد من أن أطفالك يشعرون بالأمان، وأن الشعور بالطبيعية يعود إلى حياتهم، لذلك يجب أن يكون الآباء متاحين للأطفال طوال الوقت حتى يستعيدوا الشعور بالأمان.

مناقشة أى مواقف خطيرة محتملة وكيفية تجنبها.

تعبير الأطفال عن مخاوفهم بشأن أى أحداث محتملة ومناقشتها معهم، يجعلهم يطمئنون خاصة عند مناقشة إجراءات تخطى تلك الأحداث.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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