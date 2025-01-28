شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعمل دعامات القلب فى الشرايين؟ والان مع تفاصيل الخبر

عند الإصابة بجلطة فى القلب أو ذبحة صدرية يطلب الطبيب إجراء قسطرة استكشافية فى القلب، وذلك للتعرف على أسباب التعرض للإصابة بهذا الأمر.

وفي الكثير من الأحيان عند دخول القسطرة يتم اكتشاف أن المصاب يعانى بالفعل من انسداد فى الشرايين مما يتطلب تسليكها عن طريق تركيب دعامات فى القلب، وذلك وفقا لموقع healthline.

وأكد التقرير أن دعامات القلب فى الشرايين، هى أجهزة طبية تستخدم لفتح الشرايين المسدودة أو الضيقة فى القلب.

وأوضح أن الدعامات تعمل عن طريق إدخال القسطرة، حيث يتم إدخال أنبوب رقيق فى الشرايين من خلال الوريد فى الفخذ أو الذراع، وتوجيه القسطرة إلى الشرايين المسدودة أو الضيقة فى القلب، ثم يتم نفخ الدعامة بشكل دائرى لفتح الشرايين المسدودة، والقيام بتثبيت الدعامة فى مكانها لمنع الشرايين من الانسداد مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى وجود أنواع عديدة من الدعامات فمنها المعدنية المصنوعة من الاستنليس أو التيتانيوم، ونوع آخر وهو المطاطية، وأخرى مجهزة بدواء التى تساعد على منع تكوين النسيج الضار.

وأكد التقرير أن هناك العديد من الفوائد التى تحل على الشخص عند تركيب الدعامات فى حالة الاحتياج لها، ومنها..

1. تحسين تدفق الدم

تعمل الدعامات على تحسين تدفق الدم إلى القلب.

2. تقليل الألم

تقليل الألم فى الصدر.

3. تحسين وظيفة القلب

وتقلل الشعور بالألم.

4. تقليل خطر النوبات القلبية

تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

من يجب أن يخضع لعملية تركيب دعامة القلب؟

1. مرضى الشريان التاجى الذين يعانون من انسداد الشرايين.

2. مرضى النوبة القلبية الذين يعانون من انسداد الشرايين.

3. مرضى فشل القلب الذين يعانون من انسداد الشرايين.