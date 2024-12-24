كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - من المعروف أن عظام الإنسان تستند على العضلات، ولذلك لا يمكن أن تكون عظامه وجهازه الهيكلي سالمين وبحالة جيدة ما لم تكن هناك عضلات قوية يستندان عليها، ولذلك فالقاعدة العلمية تحتم تقوية عضلات الجسم من أجل صحة العظام طول العمر، ويجب على الأم أن تهتم بتقوية عضلات الرضيع الذي أمضى ما يقارب السنة في رحمها بلا حركة حقيقية، ولذلك فهو بحاجة لأن يصبح بعضلات قوية ومستندة على جهاز هيكلي أكثر قوة.

على الأم أن تهتم بالقيام بعدة أنشطة خفيفة وبسيطة مع رضيعها منذ الولادة ولا تتوقف عند إرضاعه وتغيير حفاضه؛ لكي تكتسب عضلاته القوة والمرونة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورعبد الوهاب الديري؛ حيث أشار إلى كيفية تقوية عضلات الرضيع من خلال الأنشطة البسيطة التي يمكن أن تقومي بها بنفسك مع رضيعك وتوقيت القيام بها ومحاذيرها في الآتي:

فوائد ممارسة الأنشطة الخفيفة مع الرضيع

اهتمي بممارسة الأنشطة الخفيفة مع الرضيع منذ ولادته لتعزيز نموه الصحي وخاصة نمو عظامه وخاصة خلال الشهور الأولى من عمره. لاحظي أن الأنشطة الخفيفة التي تقومين بها مع مولودك بعد ولادته تسهم بشكل كبير في كسر حاجز الخوف بينك وبين المولود وحيث يكون لديك خوف من حمله والتعامل مع جسمه اللين الصغير وتخافين من أن يحمله الآخرون، ولكن التمارين البسيطة تسهم في تعويدك على التعامل معه وتوفير الرعاية له بكل أشكالها. دربي رضيعك على تحريك عضلات ساقيه وذراعيه منذ عمر مبكر؛ لكي تصبح التمارين ركناً أساسياً في حياته، وحيث إن الأنشطة التي يقوم بها الرضيع في صغره تسهم في تعزيز نموه العقلي والإدراكي بشكل كبير وتجعله متفوقاً على أقرانه من حيث معدل الذكاء والقدرة على التركيز لأنه يكتسب القدرة على تحقيق التوافق بين أوامر المخ وحركات الجسد. لاحظي أن مولودك سوف يحصل على نوم هادئ ومريح ومتواصل بعد أن تقومي معه ببعض الأنشطة الخفيفة التي تمرن عضلاته وتقويها، كما أنها تُكسبه المتعة والسعادة بشعوره بقربك وتواصله البصري والجسدي معك. احرصي على روتين يومي من الأنشطة الخفيفة لعضلات رضيعك؛ لكي تساعدي على وقايته من بعض تشوهات الجهاز الهيكلي التي تصيب الرضع مثل التقوس والانحناء وغيرها من الحالات المرضية التي يكون من الصعب علاجها.

أنشطة لتقوية عضلات رقبة الرضيع

رضيع نائم على بطنه

نشاط تقليب الرضيع على البطن

استخدمي تمريناً خاصاً يسهم في تقوية عضلات الرقبة عند الطفل المولود وذلك بأن تضعي الطفل على بطنه، وفي كل مرة تقومين فيها بوضعه على بطنه فسوف يحاول أن يرفع رأسه ويحركها، وبالتالي فأنت تساعدين رضيعك على شد عضلاته وتقويتها عن طريق التكرار، ويمكنك مساعدة وتشجيع الرضيع على هذه الحركة البسيطة بأن تنبطحي إلى جواره وتحدثيه وتلاعبيه ويمكن لأحد اخوته القيام بنفس التمرين معه.

نشاط تحريك رقبة الطفل

ضعي رضيعك على السرير وقومي بتحريك رقبته ببطء ورفق ورقة حتى تشعري أن ذقنه قد لامست كتفه، ثم حركي رقبته للاتجاه الآخر مرة ثانية، وفي كل مرة يجب أن تكوني رقيقة وبكل لطف تستخدمين هذه الحركة لكي لا يحدث أي ضرر لرقبته.

نشاط تحريك الألعاب الصغيرة حول رأسه

استخدمي هذا النشاط الذي يسهم في مساعدة الرضيع على تحريك رأسه وذلك بأن تقومي بتحريك لعبة حول محيط رأس الرضيع ابتداء من جهة اليمين حتى جهة اليسار، ثم قومي بالعكس أي حركي اللعبة من اليسار إلى اليمين، وراقبي حركة رأس الرضيع فكلما تحرك رأسه نحو جهة قومي بتغيير هذه الجهة، ويمكنك أن تستخدمي هذا النشاط حين يكبر رضيعك قليلاً؛ حيث يمكن أن تمارسي معه وهو جالس مستنداً لكن في مرحلته الأولى فسوف تمارسينه وهو مستلقٍ على ظهره.

أنشطة لتقوية عضلات اليدين والذراعين عند رضيعك

قبضة يد الرضيع

قومي ومنذ الشهر الأول من عمر رضيعك وحتى يصل إلى عمر 4 شهور بتمرين ونشاط القبضة بحيث تدعين رضيعك نائماً على ظهره ثم تقومين بلف يد الرضيع حول سبابتك، ثم قومي بعد ذلك بالإمساك بقبضة يده جيداً بين إبهامك وأصبعك الوسطى، ثم مدي ذراع الرضيع نحوك برقة ولطف، وكرري هذا النشاط عدة مرة وفي كل مرة يمكنك أن تعودي إلى هيئة البداية، ويمكنك أن تكرري هذا النشاط خمس مرات مع كل ذراع.

ابدئي باستخدام تمرين ونشاط جديد لرضيعك حين يكون عمره ما بين الشهرين الخامس والسادس بأن تقومي بالامساك بساعدي الرضيع بحيث تحافظين على ظهر رضيعك بصورة مستقيمة واسحبي الرضيع ببطء من هيئة الجلوس ثم قومي بعد ذلك بإعادة الرضيع إلى استقامة الظهر، ويمكنك أن تكرري هذا التمرين ثلاث مرات على مدار اليوم، ولا تنتظري جلوس الطفل منفرداً لكي تقومي به مثلاً.

أنشطة لتقوية الساقين والذراعين عند رضيعك

تمرين الدراجة لساقي الرضيع

ابدئي هذا النشاط بأن تضعي رضيعك على السرير بحيث يكون في هيئة النوم على الظهر ثم أمسكي ذراع الرضيع اليمنى مع قدمه اليسرى، وقومي بعد ذلك بثنيهما وفردهما بحيث يلامسان بعضهما البعض، وكرري هذه الطريقة مع ذراعه اليسرى وقدمه اليمنى، وكررى هذا النشاط عدة مرات حيث يعد هذا التمرين من افضل التمارين التي يمكن أن تخلص الرضيع من مغص الرضع المعتاد مثلاً، وحيث يعد هذا التمرين ضمن واحد من طرق علاج المغص عند الرضع في الشهور الأولى وأي آلام أخرى، كما يسهم هذا النشاط من وقاية المواليد من التمزقات.

دعي رضيعك نائماً على ظهره، وامسكى ساقيه الصغيرتين برقة ولطف، ثم ابدئي بثني وفرد الساقين بحركات بطيئة ورقيقة، وبعد ذلك قومي بثني الساقين وفردها بشكل يكون أقرب إلى الشكل الدائري وبما يشابه حركة الساقين عند قيادة الدراحة. ويعمل هذا التمرين على تقوية عظام الساقين وليونة الركبتين عند رضيعك، ويساعده على الوقاية من تقوس الساقين عند المشي حين يبدأ في هذه المرحلة.

قومي بنشاط ثالث يعمل على تقوية عضلات ساقي الرضيع، وذلك بأن تتركي رضيعك نائماً بحيث تكون هيئة نومه على ظهره، أو على أحد الجانبين، ويفضل الجانب الأيمن ثم ابدئى بتدليك عظام كتفيه بحيث تكون حركة أصابعك بشكل دائري ثم أعيدي الرضيع على ظهره وقومي برفع ذراعيه حتى يصل كف يده إلى مستوى رأسه، وكرري هذه الحركة ثم قومي بتحريك ساقيه برفعهما إلى أعلى بالتبادل بلطف، ويمكنك أن تكرري هذه الحركة عدة مرات حتى تشعري بليونة ساقيه وكذلك ذراعيه، وحيث يسهم هذا النشاط في شعور الطفل بالاسترخاء، ويقلل من نوبات البكاء لديه كما يساهم في وقاية عظامه من ظاهرة التيبس التي تصيب عظام الرضع.



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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.