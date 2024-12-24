أغرب أمراض  الحوامل في عام 2024: أسبابها وأعراضها وطرق علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - الحمل تجربة استثنائية جميلة في حياة كل امرأة؛ فهي تواجه في حملها أعراضًا مزيجًا من الفرح والتحديات الصحية، ومع التقدم العلمي والطبي تم اكتشاف أمراض جديدة كانت غائبة عن الأنظار، وعام 2024 حمل معه بعض المفاجآت في التوصيف العلمي لهذه الحالات الغريبة والغامضة التي أصابت السيدات الحوامل، فسجل علميًا مواصفاتها و أسبابها وأعراضها ووضع الطرق لعلاجها.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هند محمد سلمي أغرب الأمراض التي أصابت الحوامل عام 2024.. مع شرح لأسبابها وأعراضها وطرق علاجها ، والحقائق العلمية من ورائها.

اكتشافات مذهلة لتحديات صحية جديدة على الحامل

حامل تعاني من تحديات طبية غريبة

في عام 2024، قدم الطب مجموعة من الاكتشافات المذهلة والمرعبة في الوقت نفسه حول التحديات الصحية الجديدة التي تواجه السيدات الحوامل، هذه الظواهر الغريبة تكشف لنا مدى تفاعل الجسم الأنثوي مع التغيرات الهرمونية والبيئية.

وفي ظل تقدم الأبحاث الطبية، يبقى الأمل قائمًا في تقديم حلول فعالة تُساعد النساء على تجاوز هذه التحديات بسلام، لهذا ننصح كل حامل بمتابعة حالتها الصحية بانتظام مع الطبيب المختص، وعدم تجاهل أي أعراض غير عادية، لضمان سلامة الأم والجنين معًا.

متلازمة "الشم العكسي" لدى الحوامل:

حامل تشعر بغثيان شديد

الوصف: Reverse Olfactory Syndrome وهي" متلازمة الشم العكسي" تعد من أغرب الحالات الطبية التي ظهرت في عام 2024؛ حيث تعاني المرأة الحامل من حالة نادرة تجعلها تشم الروائح بطريقة مقلوبة أو مختلفة تمامًا عن حقيقتها، مثلاً بدلاً من أن تشم رائحة الزهور كرائحة طيبة، تتصور أنها رائحة دخان أو كبريت.

الأسباب: تشير الدراسات إلى أن هذه الحالة قد تكون نتيجة اضطرابات في الهرمونات العصبية، وتأثير الحمل على الدماغ خاصة المناطق المسؤولة عن تفسير الروائح في الجهاز العصبي المركزي.

الأعراض: انزعاج شديد من الروائح الطبيعية، الغثيان المزمن بسبب الروائح غير المعتادة، صعوبة في التكيف مع الروائح داخل المنزل وخارجه.

الحلول الطبية: رغم ندرة المرض، إلا أن الأطباء نصحوا بإجراءات تخفيفية تشمل العلاج السلوكي الحسي، واتباع أنظمة غذائية معينة تحتوي على فيتامين-ب12- والمغنيسيوم.

متى ينتهي الغثيان عند الحامل؟

مرض "الجلد الزجاجي" أثناء الحمل:

زيادة الوزن في الشهر التاسع للحمل

الوصف: Glass Skin Syndrome في ظاهرة أثارت دهشة العلماء، ظهرت حالات مرضية يُطلق عليها "الجلد الزجاجي"، وتتميز هذه الحالة بتحوّل ملمس جلد المرأة الحامل إلى سطح أكثر شفافية وبريقًا يشبه الزجاج، نتيجة ترقّق طبقات الجلد وتأثير الهرمونات

الأسباب: يرجع الأطباء ذلك السبب إلى إفراز الجسم لنسب عالية جدًا من هرمون الإستروجين والكورتيزول، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في الأوعية الدقيقة تحت الجلد وترقّق طبقاته الخارجية.

الأعراض: شفافية شديدة في بعض مناطق الجلد، خاصة الوجه والبطن، ظهور الأوعية الدموية بشكل أوضح تحت الجلد، إحساس بالحساسية المفرطة تجاه الحرارة والبرد.

التحديات: هذه الحالة تسبب قلقًا كبيرًا للحوامل، خاصة من ناحية المظهر الخارجي والشعور بالألم عند الاحتكاك بالملابس أو الأشياء الحادة.

العلاج المقترح: ينصح الأطباء باستخدام كريمات خاصة تحتوي على فيتامين-إي- والكولاجين لتقوية طبقات الجلد، بالإضافة إلى استشارة طبيب جلدية متخصص.

اضطراب "نوم الحمل العكسي":

حامل تعاني من اضطرابات النوم

الوصف: ظهرت في عام 2024 حالة غريبة تُعرف باسم Reverse Pregnancy Sleep Disorder، حيث تعاني المرأة الحامل من عدم قدرتها على النوم أثناء الليل بشكل طبيعي، بينما تدخل في نوم عميق ومفاجئ خلال ساعات النهار.

الأسباب: أرجع العلماء هذا الاضطراب إلى خلل هرموني يؤثر على الساعة البيولوجية للمرأة الحامل، حيث يتداخل إفراز الميلاتونين (هرمون النوم) مع هرمون البروج سترون.

الأعراض: أرق شديد في الليل، نعاس شديد أثناء النهار، يشبه نوبات النوم المفاجئة، اضطرابات في التركيز بسبب قلة النوم الليلي.

التبعات: تؤثر هذه الحالة على قدرة المرأة الحامل على ممارسة أنشطتها اليومية، خاصة في حالة العمل أو الاهتمام بالأطفال.

العلاج: يشمل العلاج تعديل نمط الحياة من خلال ممارسة اليوجا والابتعاد عن الشاشات قبل النوم، مع استخدام مكملات طبيعية لتحفيز النوم الليلي.

متلازمة "الأكل اللاشعوري" عند الحوامل:

حامل سمينة تقيس وزنها الزائد

الوصف: من أغرب الظواهر التي انتشرت في عام 2024 هي Unconscious Eating Syndrome، حيث تقوم بعض النساء بتناول الطعام خلال فترة نومهن دون إدراك أو وعي كامل بما يحدث.

الأسباب: أظهرت البحوث أن هذه الظاهرة قد تكون مرتبطة باضطرابات هرمونية تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي المركزي، ويُعتقد أيضًا أن الجوع الليلي الشديد، المرتبط بحالة الحمل، يلعب دورًا رئيسيًا.

الأعراض: استيقاظ المرأة صباحًا لتجد آثار الطعام حولها، زيادة الوزن بشكل مفاجئ دون معرفة السبب، الأكل بكميات غير متزنة خلال فترات النوم.

العلاج: تحتاج هذه الحالة إلى متابعة نفسية ودوائية، حيث ينصح الأطباء بتجنب تناول السكريات والكافيين قبل النوم لضمان عدم تحفيز الجسم على النشاط الليلي.

ظاهرة "الوحم على الأشياء غير الصالحة للأكل" (بيكا الحمل)

حامل تعاني من ضعف العظام وقلة الحديد

الوصف: رغم أن "الوحم" أمر شائع لدى معظم الحوامل، إلا أن ظاهرة Pica Disorder خلال الحمل أصبحت أكثر غرابة في عام 2024، حيث أصيبت بعض النساء برغبة شديدة في تناول أشياء غير قابلة للأكل مثل الطين، الفحم، وحتى قطع القماش.

الأسباب: تشير الدراسات إلى أن هذا السلوك قد يكون مرتبطًا بنقص المعادن والفيتامينات الأساسية مثل الحديد والزنك.

الأعراض: الرغبة المستمرة في مضغ أو تناول مواد غير غذائية، ظهور أعراض سوء التغذية، مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب تناول مواد غير قابلة للهضم.

المخاطر: تعرض المرأة والجنين لخطر التسمم أو الالتهابات المعوية.

العلاج: يتمثل الحل في متابعة غذائية دقيقة لتعويض المعادن المفقودة، مع تدخل سلوكي لمعالجة الرغبة القهرية

مرض "التنفس المتقطع التسارع":

حامل تشعر بالتعب

الوصف: أحد الظواهر التي لفتت انتباه الأطباء هو مرض Accelerated Intermittent Breathing، حيث تعاني بعض النساء الحوامل من نوبات تنفس سريعة وغير منتظمة تتكرر عدة مرات خلال اليوم

الأسباب: الضغط الزائد على الحجاب الحاجز من الرحم المتضخم، بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية، تؤدي إلى اضطراب في إشارات الدماغ المسؤولة عن تنظيم التنفس

الأعراض: نوبات متقطعة من التنفس السريع، إحساس بالدوار أو ضيق التنفس، تعب مستمر بسبب قلة الأكسجين

العلاج: ينصح الأطباء بممارسة تمارين التنفس العميق، واستشارة أخصائي صدرية في الحالات المتقدمة

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.