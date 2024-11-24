شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة لتقوية مناعتك في ظل التقلبات المناخية وتساقط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

مع تساقط الأمطار، عليك حماية نفسك من الإصابة بالبرد والأنفلونزا، وكذا اتباع النصائح الفعالة للحماية من التعرض للعدوي، ووفقًا لتقرير نشر في موقع "healthline" فهى كالتالى:

نصائح للحفاظ على صحتك ومناعتك في الجو الممطر 1. تناول الفيتامينات لتعزيز مناعتك

تقوية جهاز المناعة من أهم النصائح التي تعمل على الحد من الإصابة بالعدوى، ولذا عليك حماية نفسك من الأمراض عن طريق تناول الأطعمة الصحية وتناول الفيتامينات المتعددة لتكملة نظامك الغذائي، ولذا أكثر من تناول فيتامين C والزنك مفيدة لتعزيز جهاز المناعة لأنها معروفة بمحاربة العدوى بشكل فعال.

2. زيادة تناول السوائل

الإكثار من تناول السوائل تخليص الجسم من الجراثيم والبكتيريا، وتعمل علي تقوية المناعة بشكل ملحوظ، ولذا لا تتردد في تناولك للماء والسوائل كالعصائر الطبيعية، والمشروبات الطبيعية الدافئة.

3. اغسل يديك بانتظام

تعد الخطوة الأولى للوقاية من المرض، فمن المهم أن تغسل يديك لأن البكتيريا والأمراض المنقولة بالمياه مثل الإسهال تكون أكثر نشاطًا خلال الأمطار والرياح، ولذا اغسل يديك قبل الأكل، ولمس وجهك، افرك يديك بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ثم اغسلها جيدًا بالماء النظيف.

4. استخدم "الشمسية" للوقاية من المطر

تتضمن النصائح الشائعة للحماية من الأمراض في الجو الممطر الحفاظ على جفاف جسمك ونظافته لمنع الإصابة بالبرد أو السعال أو الحمى أو الأنفلونزا.