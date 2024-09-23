المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض يؤكد الحاجة إلى 10 ملايين‎ ‎جرعة لقاح لاحتواء تفشي ‏‏”جدري القردة” في القارة‏‎ ‎

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: Dr. Tresor Wakilongo, verifies the evolution of skin lesions on the ear of Innocent, suffering from Mpox - an infectious disease caused by the monkeypox virus that sparks off a painful rash, enlarged lymph nodes and fever; at the treatment centre in Munigi, following Mpox cases in Nyiragongo territory near Goma, North Kivu province, Democratic Republic of the Congo July 19, 2024. REUTERS/Arlette Bashizi/File Photo

الخليج 365_واس

أكد المدير العام للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد ‏الأفريقي، جان كاسيا، أن المركز بحاجة إلى 600 مليون دولار و10 ملايين جرعة لقاح لاحتواء ‏تفشي “جدري القردة” في القارة‎.‎‏ ‏

وأوضح كاسيا في تصريحات من العاصمة الكونغولية كينشاسا، أن 96% من حالات “جدري ‏القردة” موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها، وأن زيادة حالات الإصابة بهذا المرض ‏بنسبة 177% مقارنة بالعام الماضي‎.‎

ولفت إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الجهود الأفريقية لاحتواء هذا الوباء، ومنها ضعف ‏النظم الصحية في القارة، ونقص الأدوية واللقاحات المصنعة محليًا إلى جانب الصعوبات اللوجيستية، ‏مشددًا على أن وضع وباء “جدري القردة” في القارة ما زال مقلقًا لاسيما مع تسجيل أكثر من 2500 ‏حالة إصابة بالمرض أسبوعيًا ونحو 50 حالة وفاة أيضًا خلال الفترة ذاتها‎.‎

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