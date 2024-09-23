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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض يؤكد الحاجة إلى 10 ملايين جرعة لقاح لاحتواء تفشي ”جدري القردة” في القارة والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
أكد المدير العام للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد الأفريقي، جان كاسيا، أن المركز بحاجة إلى 600 مليون دولار و10 ملايين جرعة لقاح لاحتواء تفشي “جدري القردة” في القارة.
وأوضح كاسيا في تصريحات من العاصمة الكونغولية كينشاسا، أن 96% من حالات “جدري القردة” موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها، وأن زيادة حالات الإصابة بهذا المرض بنسبة 177% مقارنة بالعام الماضي.
ولفت إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الجهود الأفريقية لاحتواء هذا الوباء، ومنها ضعف النظم الصحية في القارة، ونقص الأدوية واللقاحات المصنعة محليًا إلى جانب الصعوبات اللوجيستية، مشددًا على أن وضع وباء “جدري القردة” في القارة ما زال مقلقًا لاسيما مع تسجيل أكثر من 2500 حالة إصابة بالمرض أسبوعيًا ونحو 50 حالة وفاة أيضًا خلال الفترة ذاتها.
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