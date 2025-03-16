الخليج اليوم .. ترامب: أقول للحوثيين حان وقتكم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن، وقال موجهاً كلامه للحوثيين "حان وقتكم".

وأضاف في منشور اليوم السبت على منصة "تروث سوشيال" أن "الحوثيين شنّوا حملةً متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المُسيّرة الأميركية وغيرها".

كذلك قال إن "ردُّ جو بايدن كان ضعيفًا بشكلٍ مُثير للشفقة، لذا استمرَّ الحوثيون المُستهترون في هجماتهم. لقد مرّ أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية تحمل العلم الأميركي بسلام عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن".

"سنستخدم القوة المميتة"

وأوضح أن "آخر آخر سفينة حربية أميركية عبرت البحر الأحمر، قبل أربعة أشهر، لهجومٍ من قِبل الحوثيين أكثر من اثنتي عشرة مرة. وبتمويلٍ من إيران، أطلق بلطجية الحوثيين صواريخ على طائرات أميركية، واستهدفوا قواتنا وحلفاءنا. لقد كلّفتهم هذه الهجمات المتواصلة مليارات الدولارات، وفي الوقت نفسه، عرّضت أرواحا بريئة للخطر".

إلى ذلك قال "لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأميركية. سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا. لقد خنق الحوثيون حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، مما أدى إلى توقف قطاعات واسعة من التجارة العالمية، وهاجم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة الذي تعتمد عليه التجارة الدولية".

"لقد انتهى وقتكم"

وأشار إلى "مقاتلنا الشجعان ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الإرهابيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية لحماية الشحن الأميركي والأصول الجوية والبحرية، ولاستعادة حرية الملاحة. لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار بحرية في الممرات المائية في العالم.".

وتابع "إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، ابتداءً من اليوم. إن لم يفعلوا، فسيمطر عليكم جهنم كما لم تروا من قبل!".

وختم المنشور "إلى إيران: يجب أن يتوقف دعم الإرهابيين الحوثيين فورًا! لا تهددوا الشعب الأمريكي، ولا رئيسه، الذي حاز على أحد أكبر التفويضات في تاريخ الرئاسة، ولا ممرات الشحن العالمية. إن فعلتم، فاحذروا، لأن أمريكا ستحاسبكم بالكامل، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!".

هجمات الحوثيين

يذكر أن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء قد أطلقوا صواريخ ومسيّرات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، مؤكدين أن هجماتهم تأتي "تضامنا" مع الفلسطينيين.

كما استهدفوا أيضاً سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، زعموا أنها مرتبطة بإسرائيل.