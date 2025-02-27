شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا "استفزاز أرعن" والان نبدء بالتفاصيل

الجامعة العربية

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة على الأراضي السورية، عادّها استفزازًا أرعن، وتصعيدًا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.وقال أبو الغيط في بيان صادر اليوم إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر الذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.وأكد تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، ومحاولات إسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة.من ناحية، أكدت الجامعة العربية أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان ثبت فشلها على مدار عقود وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، وليست سوى عملية تطهير عرقي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "فلسطين ودور المجتمع المدني" بالقاهرة.