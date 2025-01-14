شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لأنحاء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.



وذكرت وزارة الخارجية الأردنية- في بيان، اليوم- أن ذلك جاء خلال اجتماعين منفصلين للصفدي؛ الأول مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، والآخر مع نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي.



‏⁧وأضافت وزارة الخارجية الأردنية، أن الصفدي بحث في اجتماعه، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامةوالأمن، سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة، إضافةً إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

‏⁧وفي اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة.