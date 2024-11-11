شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: حريق محدود بسبب شظايا صاروخ اعتراضى سقطت فى بيت شيمش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق على إسرائيل من اليمن صباح اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن بيان الجيش الإسرائيلي "إن صفارات الإنذار دوت بالقرب من القدس قبل سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة".. مشيرة إلى أن شظايا من صاروخ اعتراضي سقطت في بيت شيمش، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود، وفقًا للشرطة وخدمات الإطفاء والجيش.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فرق الإطفاء الإسرائيلية تكافح الحريق.

وذكر بيان "بالتزامن مع عمليات إخماد الحرائق، يقوم رجال الإطفاء بعمليات مسح إضافية في المنطقة، من أجل مكافحة أي حرائق أخرى أو أي أضرار ناجمة عن شظايا الصواريخ الاعتراضية".