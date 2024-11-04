شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يومين.. مصرع أكثر من 50 طفلًا في شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المدير التنفيذي لليونيسف كاثرين راسل، أن أكثر من 50 طفلًا لقوا حتفهم خلال يومين فقط، بسبب ضربات استهدفت مباني سكنية تؤوي مئات الأشخاص، مشيرة إلى أن نهاية هذا الأسبوع كانت الأكثر دموية في المنطقة حتى الآن.

ووصفت مديرة اليونيسف الهجمات المتكررة على المدنيين والبنى التحتية في غزة بأنها جزء من نمط مستمر لانتهاك المبادئ الإنسانية، محذرة من أن هذه الأحداث تعكس فصلًا مظلمًا جديدًا في النزاع.

وشددت على خطورة الأوضاع المتفاقمة، إذ يواجه سكان شمال غزة وخاصة الأطفال، خطر الموت الوشيك نتيجة الأمراض والمجاعة وسط استمرار القصف، تزامن ذلك مع اقتراب فصل الشتاء.

حماية المدنيين

ودعت راسل إلى ضرورة حماية المدنيين والمرافق الإنسانية وفقًا للقانون الدولي، مؤكدة التزام بتلبية الاحتياجات الأساسية وتوزيع الخيام على العائلات الأكثر تضررًا.



وفي السياق ذاته، أفادت "الأونروا" بتعرض شبكة المياه والصرف الصحي إلى أضرار كبيرة في مخيم نور شمس خلال عملية عسكرية إسرائيلية، ما أثر على حياة 14,000 لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية.