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"آيكوم" اليابانية تكشف عن معلومات مهمة بشأن انفجار أجهزتها في لبنان

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ICOM اليابانية عن معلومات مهمة بشأن انفجارات أجهزتها اللا سلكية في لبنان، مشيرة إلى أن هذا النموذج الذي كان في لبنان توقف (تصنيعه) قبل عقد من الزمن.
وأوضحت بحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي، أنه لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه الأجهزة مزيفة أو شحنت من شركتها.

تفجيرات أجهزة لبنان اللا سلكية

وأوضحت أن IC-V82 هو جهاز راديو محمول أنتج وصدر بما في ذلك إلى الشرق الأوسط، في الفترة من 2004 إلى أكتوبر 2014.
وبينت أنه توقف إنتاجه منذ حوالي 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، لم يشحن من شركتهم.
تفجيرات أجهزة لبنان اللا سلكية - د ب أ

وذكرت الشركة اليابانية، أن إنتاج البطاريات في الأجهزة توقف أيضًا، وأنه لم يرفق ختم الهولوغرام لتمييز المنتجات المقلدة، لذا "لا يمكن التأكد مما إذا كان المنتج مشحونًا من شركتنا".

ضوابط صارمة على التصدير

الشركة بينت أيضا أن جميع أجهزة الراديو الخاصة بها تصنع في محافظة واكاياما بموجب نظام إدارة صارم لضمان "عدم استخدام أي أجزاء أخرى غير تلك التي حددتها شركتنا في المنتج".
شركة ICOM اليابانية - AFP

وأوضحت الشرطة اليابانية، أن المنتجات المخصصة للأسواق الخارجية تُباع حصريًا من خلال الموزعين المعتمدين.
كما تطبق "ضوابط صارمة على التصدير" بناءً على لوائح التجارة الأمنية الحكومية.
وأسفر هجوم لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 450 آخرين، إثر هجوم بتفجير أجهزة لا سلكية من طراز IC-V82.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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