شكرا لقرائتكم خبر عن مجدل شمس.. هجوم جديد يشعل الحرب بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشعل هجوم مجدل شمس من جديد الأجواء بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام للاحتلال الإسرائيلي، مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال وشباب بصاروخ أطلق من لبنان، على مرتفعات الجولان والجليل الأعلى.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إطلاق نحو 40 صاروخًا عبر الحدود، أصاب أحدها بلدة مجدل شمس الدرزية. حرب إسرائيل ولبنان وذكر وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، نحن نواجه حربا شاملة"، مضيفًا: أن مثل هذه الحرب ستأتي "بتكلفة" لإسرائيل.

وذكرت خدمة إسعاف للاحتلال، أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما.

هذا وترتفع حدة الاشتباكات مؤخرًا بشكل ملحوظ بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.