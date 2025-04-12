شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية السبت 12-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات حركة سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بالتعاملات المسائية، بعد تغيرات ملحوظة في عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد، وحدوث ارتفاعات رغم الأجازة الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 5360 جنيها.

عيار 21 يسجل 4690 جنيها

عيار 18 يسجل 4020 جنيهًا.

الجنيه الذهب 37520 جنيها

الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفع في مصر بمقدار 310 جنيهات بنسبة ارتفاع 7% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4690 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4380 جنيه للجرام.



الارتفاع الكبير الذي يشهده الذهب المحلي حالياً يأتي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستويات تاريخي جديدة مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب المحلي.



و يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية بالرغم من تراجعه بشكل تدريجي خلال جلسة الأمس، ولكن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي قد عوض تراجع سعر صرف الدولار.