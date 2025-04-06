شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 6-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 6-4-2025.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: تعليم لخدمات الإدارة، وبريميم هيلثكير جروب، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقناة للتوكيلات الملاحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعربية للأسمنت، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 73 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.8 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.33%، والعرب على 4.76%، واستحوذت المؤسسات على 18.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 139.6 ألف جنيه، 186.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 55.8 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، 47.1 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 10749 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1996 نقطة.

وصعدت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 181 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 441.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.56%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.047 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.91%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.74%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.61%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 29.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.78%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 18.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.79%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 2.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.01%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 35.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.76%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.28%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 26.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.92%.