شكرا لقرائتكم خبر عن على انخفاض.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة الروسية

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سعر صرف الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 77.61 نقطة، ما نسبته 2.71 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2781.97 نقطة.وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 27.67 نقطة، أي بنسبة 2.59 في المئة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1039.88 نقطة.وفي وقت سابق من اليوم حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة، خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 11 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 84.2774 روبلًاوفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 18 كوبيكًا، ليبلغ 92.9855 روبلًا.بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 12 كوبيكًا، ليصل إلى 11.6044 روبلًا.