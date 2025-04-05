شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم وسط خسائر تجاوزت 1.9% فى البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

حقق الذهب خسارة بنحو 1.9% خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليتخلي المعدن النفيس عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.

وبعد هذه التطورات تراجع سعر الذهب اليوم في مصر حتى جلسة أمس، ويستقبل تداولات السبت 5 أبريل 2025، مع حالة من الاستقرار النسبي في الأسعارمع غياب المضاربات على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5007 جنيهات

عيار 21: 4380 جنيهًا

عيار 18: 3754.29 جنيه

الجنيه الذهب: 35,080 جنيه

أداء الذهب خلال أسبوع

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولار للأونصة بختام الأسبوع، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

على الصعيد الفني، تمكن سعر الذهب الفوري من الصمود فوق متوسطه المتحرك لـ 21 يوماً البالغ 3.023 دولار للأونصة. ويغلق عند 3037 دولارًا.