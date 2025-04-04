أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6 بالمئة عند التسوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بلغ 4.81 دولارات، أو بنسبة 6.42 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 70.14 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام عرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار 4.76 دولارات، أو بنسبة 6.64 بالمئة، لتبلغ 66.95 دولارًا للبرميل عند التسوية.

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