الاقتصاد

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6 بالمئة عند التسوية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6 بالمئة عند التسوية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بلغ 4.81 دولارات، أو بنسبة 6.42 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 70.14 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام عرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار 4.76 دولارات، أو بنسبة 6.64 بالمئة، لتبلغ 66.95 دولارًا للبرميل عند التسوية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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