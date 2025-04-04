شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستهدف الاستحواذ على 8% من السوق العالمى للهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار مواكبة الزخـم العالمي حول اقتصاد الهيدروجين وتنميــة الاعتمــاد عليــه فــي خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أمن الطاقة وتنوع مصادرها، قامـت مصـر بتطويـر السياسات والأطر التنظيمية لتنمية اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، فـى نهايـة عـام 2023 أطلقـت مصـر الاسـتراتيجية الوطنيـة للهيدروجيـن الأخضـر مـن خـلال التعـاون مـع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD(، تستهدف فيها حوالي من 5 إلى 8 % من السوق العالمي بحلول عام 2040 حوالي (5.6 مليون طن سنويا) وتتطلب استثمارات تبلغ حوالي 60 مليار دولار أمريكي، ويتم التطبيق علي ثلاث مراحل:

1- المشاريع التجريبية خلال الفترة من 2020 - 2029 .

2- التوسع في السوق خلال الفترة من 2030 - 2039.

3- السوق الكامل بحلول عام 2040 .

مـع بدايـة 2024 تــم اطــلاق حزمة من الحوافز لتشجيع صناعــة الهيدروجيــن الأخضــر والتــي تمثلــت في حوافــز ضريبيــة، إعفــاءات جمركيــة، حوافــز اســتثمارية، تخفيضــات تتعلــق برســوم اســتخدام الموانــئ، وتخفيضــات فــي مقابــل الانتفــاع بأراضـي مصنـع انتـاج الهيدروجيـن وزيـادة مـدد التراخيـص الصـادرة لمشـروعات إنتـاج الهيدروجيـن الأخضـر ومشـتقاته قـد يصل إلي 50 عام.