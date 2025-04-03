شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التراجع الأخير.. تطورات أسعار الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب ارتفاعات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط تصاعد توترات الحرب التجارية التى يشنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على دول العالم، الأمر الذى أدى لتراجعات بأسعار أغلب الأسهم، بينما دفع ذلك المستثمرين لشراء الملاذ الآمن وهو الذهب.

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا محدودًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، حيث تراجع الجرام بنحو 5 جنيهات، متأثرًا بتذبذب الأسعار العالمية والمحلية خلال منتصف اليوم.

أسعار الذهب في السوق المصري مساء اليوم:

عيار 24: 5057 جنيهًا

عيار 21: 4425 جنيهًا

عيار 18: 3792 جنيهًا

الجنيه الذهب: 35,400 جنيه

على الصعيد العالمى، ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، حيث سجلت الأونصة 3122 دولارًا مع بداية الجلسة، بعد أن كانت قد تراجعت مؤقتًا إلى 3058 دولارًا.

جاء هذا الصعود القوى للذهب، الذي حقق مكاسب تجاوزت 19% منذ بداية العام، نتيجة تصاعد المخاوف بشأن الحرب التجارية الدولية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة. وقد أدى ذلك إلى زيادة القلق في الأسواق بشأن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى.