“تجارة الباحة” تنفذ 731 جولة رقابية على المنشآت التجارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة نحو 731 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة ومحافظاتها خلال شهر مارس الماضي؛ لمتابعة وفرة السلع، والمنتجات الأساسية وبدائلها، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

ونوّه مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد بن محمد الغامدي، أن الجولات أتت للتأكد من وفرة السلع، والمنتجات الأساسية وبدائلها، ومراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال الفترة الماضية؛ حيث ضبطت 37 مخالفة.

وأكد التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.

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