شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 -4-2025 في الإمارات.. عيار 24 بـ375.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الإمارات ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 سعر 375.25 درهم مقارنة بسعر امس الذى وصل لـ371.75 درهم وفقا لآخر التحديثات، ويأتى ذلك فى ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التى تؤثر على المعدن النفيس.

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 375.25 درهم

عيار 22 سجل 347.50 درهم

عيار 21 سجل 333.00 درهم

عيار 18 سجل 285.50 درهم

عيار 14 سجل 221.00 درهم

عيار 12 سجل 189.25 درهم

الاونصة11671.50 درهم

الجنيه الذهب2664.00 درهم

الأونصة بالدولار3116.96 دولار



وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

وطرح الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل،مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب