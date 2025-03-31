شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى ختام اليوم الإثنين 31-3-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار فى ختام اليوم الاثنين 31-3-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث بلغت قيمته بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين ، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.



