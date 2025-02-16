المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تُنظّم برنامجًا لبناء قدرات مستخدمي مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال في جاكرتا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُنظّم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية -، برنامج (بناء القدرات لمستخدمي مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال), وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025 في جاكرتا، إندونيسيا.

ويُشكل هذا الحدث منصةً محورية تجمع نخبة الخبراء والممارسين في مجالات معلومات الائتمان ومعلومات الأعمال، حيث يهدف إلى استكشاف الدور الحيوي لتبادل المعلومات في تعزيز قرارات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وعَـد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور خالد يوسف خلف الله, مبادرة مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال, خطوة تحويلية لتعزيز مشهد ذكاء الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي, مبينًا أن من شأنها تعزيز تبادل المعلومات المتقدم وبناء قدرات الدول الأعضاء، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرارات تجارية واستثمارية أكثر استنارة, مشيرًا إلى أن حدث جاكرتا يمثل معلمًا حيويًا في تحقيق رؤيتنا لبناء نظام بيئي مستدام قائم على البيانات ودعم نمو وتطور الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

يُذكر أن هذا الحدث سيُسلط الضوء على رؤية مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال, وأهمية تبادل المعلومات لتعزيز التجارة والاستثمار, كما ستُخصص الجلسات الفنية لمناقشة التحول الرقمي وآفاق مشهد الأعمال، مع تركيز خاص على رقمنة خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة ووكالات ترويج الاستثمار، مستشهدةً بأمثلة على منصات مثل مركز قاعدة بيانات اتحاد أمان, بالإضافة إلى ذلك، ستستعرض المناقشات كيفية استخدام الموارد الإحصائية لتحليل البيانات الائتمانية والتجارية والاستثمارية، مع استكشاف توقعات الاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي وآليات جمع وتحليل البيانات.

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