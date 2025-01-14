شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقعات أسعار السيارات المستعملة فى عام 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سوق السيارات المستعملة خلال 2025 حالة من الركود النسبي بسبب انتظار البعض من المستهلكين مزيدا من الانخفاضات فى أسعار السيارات "الزيرو" بشكل عام وتؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة.

توقع المهندس "خالد سعد" أمين عام رابطة مصنعي السيارات فى مصر أن يشهد سوق السيارات عموما استقرارا نسبيا، رغم وجود حالة تذبذب لدى الوكلاء، حيث قام البعض بعمل تخفيضات بداية العام الجارى 2025 ومنهم من قام بتثبيت أسعار موديلات 2025، وأخرون قاموا بعمل زيادات طفيفة لبعض الماركات التى يوجد عليها طلب.

وكشف أمين عام رابطة مصنعي السيارات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ما يحدد الزيادة والانخفاض هو العرض والطلب هوهذا ما شاهدناه علي ارض الواقع خلال الفترة الماضية من عام 2024.

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن "سوق السيارات المستعمل 2025" حاليا يشهد نوع من الركود للسيارات خاصة للعلامات التى يتخطى 2 مليون جنيه، أما الماركات ما تحت المليون فيوجود عليها رواج نسبى خاصة الماركات الاكثر طلبا مثل السيارات الكورية واليابانية وبعض الماركات الصينية .

وتوقع سعد، أن يشهد سوق السيارات الفترة المقبلة حالة من الانتعاش نظرا لزيادة المعروض من السيارات التي سيتم تجميعها محليا مثل بروتون وجيلي وجنباي وشيري، وبعض الماركات المستوردة التي يتم استيراد كميات كبيرة منها، وذلك مع إستقرار الدولار وزيادة المعروض الذي سيعمل علي إنضباط السوق سواء للسيارات "الزيرو أو المستعملة" وسيحدث رواج خلال نهاية النصف الأول من العام الجارى 2025.