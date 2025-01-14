شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يتفاعل ارتفاع التضخم في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في ديسمبر، وهي علامة إيجابية للاقتصاد وسط مخاوف السوق الأخيرة من أن التضخم لا ينخفض بالسرعة المأمول بها إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتحرك سعر الذهب العالمي قرب 2665 دولارا قرب مستويات التعاملات الصباحية وسجل سعر الذهب في مصر تحركا محدودا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيها.

الجنيه الذهب 30040 جنيها.

أظهر تقرير يوم الثلاثاء الصادر عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يتتبع التغيرات السعرية التي تشهدها الشركات - ارتفع بنسبة 3.3% على العام السابق، ارتفاعًا من 3% التي شهدها نوفمبر، ولكن أقل من الزيادة البالغة 3.5% التي توقعها خبراء الاقتصاد. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%، أقل من الزيادة البالغة 0.4% التي توقعها خبراء الاقتصاد.