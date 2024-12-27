الاقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

المؤشرات الرئيسية

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 50ر506 نقطة، أو 28ر1%، ليصل إلى 56ر40074 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 76ر27 نقطة، أو 00ر1%،ليصل إلى 54ر2794 نقطة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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