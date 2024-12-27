شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع اتجاه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

حركة التعاملات

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لسياسات الاقتصاد الأمريكي وإستراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في 2025.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2630.28 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.2% لتبلغ 2649.10 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 29.75 دولارًا للأوقية، والبلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 922.58 دولارًا، بينما سجل البلاتين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليبلغ 936.85 دولارًا.