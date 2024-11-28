شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة التكنولوجيا توقع 5 اتفاقيات لدعم الابتكار وريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) عن توقيع خمس اتفاقيات تعاون لتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في إطار فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر ومعرض "وطن رقمي"، شملت الاتفاقيات التعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وصناديق الابتكار بهدف ربط مخرجات التعليم الأكاديمي بأنشطة الابتكار الصناعي.

تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم للشركات الناشئة في قطاع التصنيع التكنولوجي، والاستفادة من الإمكانات الفنية للمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية. وقع الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة غرفة CIT مع ممثلين عن الجهات المشاركة، ما يعكس التزام الغرفة بتطوير مجتمع بيئي يدعم الابتكار ويساهم في التحول الرقمي.

كما شهد المؤتمر جلسة نقاشية حول آليات تطوير قطاع التصنيع التكنولوجي، بمشاركة عدد من الخبراء لمناقشة الحلول التكنولوجية للتحديات الصناعية، وزيادة التنافسية العالمية، وتقليل الاعتماد على الواردات.

بالإضافة إلى ذلك، نُظمت لقاءات ثنائية بين شركات محلية ومؤسسات صناعية كبرى لبحث التعاون في تقديم حلول تقنية للتحديات الصناعية. تعكس هذه الخطوات رؤية الغرفة لتعزيز الشراكات بين القطاعين الصناعي والأكاديمي والمجتمعي لدفع عجلة الابتكار والتطوير في قطاع التكنولوجيا بمصر.